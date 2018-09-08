Cumhuriyet'ten FETÖ'cüydük itirafı

İlk kurulduğu yıllardan itibaren Müslümanlara yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Cumhuriyet gazetesi son yıllarda Cumhuriyet Vakfı'ndaki ayak oyunlarıyla PKK/PYD, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin paçavra bültenine dönüşmüştü. Dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir gelişme oldu.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı'nda yönetim kurulu değişti. Yeni yönetim kurulu toplantısı sonrası Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçildi. Gazetenin yeni yayın yönetmeni ise Aykut Küçükkaya oldu. Yönetim kurulu üyelerinin de değişmesinin ardından Cumhuriyet Vakfı bir açıklama yaparak 'Temel yayın çizgisine bugünden itibaren dönülmüştür' dedi.



"DÜNE KADAR FETÖ'CÜYDÜK" İTİRAFI!



Cumhuriyet Vakfı yaptığı açıklamada söylediği 'Bir süredir eksikliğini gördüğümüz ATATÜRK ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geri dönmüş bulunuyor.' sözleriyle bugüne kadar FETÖ'ye hizmet ettiğini açıkça beyan etmiş oldu. Geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman gazetesiyle ortak manşetler atarak FETÖ'nün yayın organı haline gelen Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulunun değişmesiyle eski ilkelerine döneceğini belirtti.



İŞTE ORTAK MANŞETLER



FETÖ çizgisinde yayın yapan Cumhuriyet gazetesi bir çok manşetini FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesiyle ortak attı. Kamuoyundan sert tepkiler alan manşetler Cumhuriyet-FETÖ ilişkisini gözler önüne serdi.

İşte ortak manşetlerden bir kısmı;

Azez düğümü

Cumhuriyet gazetesi ve Zaman gazetesi, Rusya'nın dün Azez'de hastane ve okula yönelik hava saldırısını "Azez düğümü" başlığıyla verdi.



Devletin kalbine bomba

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını iki gazetede manşetinde aynı başlıkları kullandı.





90'lara dönüş



Zaman ve Cumhuriyet gazeteleri, PKK'nın güvenlik güçlerimizi şehit etmesiyle noktalanan çözüm sürecinin ardından aynı manşetle çıktı. Her iki gazete de "90'lara dönüş" manşetini attı.







TÜSİAD: Kasvet

FETÖ/PDY soruşturmasında Boydak Holding'e yapılan operasyona TÜSİAD'ın verdiği tepkiyi iki gazetede manşetine aynı başlıkla taşıdı.

CUMHURİYET-FETÖ İLİŞKİSİ



Cumhuriyet gazetesinin FETÖ'yle ilişkisi onlarca kez ortalığa döküldü. 17-25 Aralık'la ortaya çıkan tablo, FETÖ kumpası olan MİT TIR'ları belgelerinin Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmasıyla tamamen netleşti.

O dönem başlatılan soruşturmaların ardından açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet- FETÖ bağlantısını belirterek "Cumhuriyet gazetesinin ve gazetenin imtiyaz sahibi konumundaki vakıf yöneticileri hattında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir olduklarına, 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan vakıf üyeliğine seçim kararının usulsüz olduğuna, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre önce darbe meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından bir kısım şüpheliler hakkında 18 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtildi" ifadelerini kullanmıştı.



CUMHURİYET YAZARI 40 YIL SONRA FETÖ'CÜ OLDU



40 yıl boyunca Fetullah Gülen ve ekibini örgüt olarak nitelendirip haklarında en ağır yazıları yazan ve bir de örgütü deşifre eden bir kitap yazan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, Zaman Gazetesi'ne verdiği görüşle kendini yalanladı. Terörist elebaşı Fetullah Gülen’in “Kendisine hiç beddua etmedim” dediği Çetinkaya, "1970'lerden beri Fethullah Gülen'i ve hareketini takip ediyorum, ne Fethullah Gülen'in terörist olduğuna ne de hareketinin terör örgütü olduğuna inanıyorum." diyerek biat ettiğini açıkladı.

