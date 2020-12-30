Cumhuriyetçi Senatör, başkanlık seçim sonuçlarının Kongrede tescil edilmesine itiraz edecek

WASHINGTON (AA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, 6 Ocak'ta yapılacak oturumda, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sonuçlarının tescil edilmesine itiraz edeceğini bildirdi.

Senatör Hawley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ocak'ta Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda, başkanlık seçimlerine ilişkin itirazlarını yapacağını belirtti.

Hawley, "6 Ocak'ta başta Pennsylvania olmak üzere bazı eyaletlerin kendi seçim kanunlarını uygulamadıkları gerçeğini dile getirmeden seçim sonuçlarının tescil edilmesi için oy kullanamam." değerlendirmesini yaptı.

Senatör Hawley, "seçim sonuçlarının Kongrede tescil edilmesine itiraz eden ilk senatör" olarak kayda geçecek.

- Ortak oturumda Kongre, sonuçları tescil edecek

6 Ocak çarşamba günü tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla düzenlenecek ortak oturumda, Kongre, 14 Aralık'ta başkanlık oylarını kullanan delegelerin oylarını sayacak ve sonuçları tescil edecek.

Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak. Süresi 2 saate varan bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da işleme devam edilip edilmemesi yönünde oylama yapılacak.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için kısa tartışma bölümünün ardından "delege oylarının sayılacağı" asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

Hawley'den önce Temsilciler Meclisindeki bazı Cumhuriyetçi vekiller, seçim sonuçlarına Kongrede itiraz edeceklerini açıklamıştı.

3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık'ta ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.