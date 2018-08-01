Cumhuriyet Gazetesi bebek katillerine terörist diyemedi
11 aylık bebeği annesiyle birlikte katleden PKK'lı teröristlere şefkatle yaklaşan bir basın var.01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:13
Alçak terör örgütü PKK, kalleş saldırılarının arasına bir yenisini daha ekledi.
BEBEK KATİLLERİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola EYP döşeyen PKK'lı teröristler; asker eşini 11 aylık bebeğiyle şehit etti.
PKK'YA TEK KELİME YOK
Söz konusu haberi okuyucularına duyuran Cumhuriyet Gazetesi, PKK'lı hainlere, terörist diyemedi.
Ajansların geçtiği haberde düzeltmeler yapan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini kullanmadı.
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