Cumhuriyet darbe ve tehdit soruşturmasını çarpıtmaya kalktı! Başkan Erdoğan'a çirkin yakıştırma

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden sözde sanatçılar Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'e Cumhuriyet'ten destek gecikmedi.

Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından haklarında soruşturma açılan sözde sanatçıları Erdoğan'ın hedef gösterdiğini öne süren gazete, manipülatif bir habere imza attı.

Halkın sandıktaki tercihiyle yönetime seçilen Erdoğan'ı darbeyle devirmeye dönük açıklamalar yapan Metin Akpınar'a sahip çıkan gazete, darbe kışkırtıcılığı ve savunuculuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.