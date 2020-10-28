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Aktüel Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak
Aktüel

Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayramın konserle kutlanacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:44:25 -
Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Fahrettin Altun, Akdeniz'de 97 dalgıçla gerçekleştirilecek özel su altı ışık gösterisinin 97'nci yıl heyecanına eşlik edeceği kaydetti.

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