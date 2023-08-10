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Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara e-Devlet uyarısı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara e-Devlet uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-08-10 00:59:00 - 2023-08-10 01:00:05
Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara e-Devlet uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından yapılan, e-Devlet Kapısı benzeri uygulama uyarısı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."

Kaynak: AA
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