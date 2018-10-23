Cumhurbaşkanlığından 'KEP' çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında yürüttükleri yazışmaları, elektronik ortamda yapmalarının teşvik edilmesi maksadıyla tüm kurumlara gönderilen "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımı" konulu yazıda, kurumlar arası yazışmaların elektronik olarak iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda, e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaş odaklı iş ve işlemlerde bürokrasinin hızlandırılması hedeflerini özellikle vurgulamasından sonra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında yürüttükleri yazışmaları, elektronik ortamda gerçekleştirmelerinin teşvik edilmesi maksadıyla tüm kurumlara "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımı" konulu bir yazı gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasını taşıyan yazıda, kurumlar arası yazışmaların elektronik olarak iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi.

KEP yaygınlaşacak

Bu uygulama ile zaman, maliyet ve verimlilik açısından yüksek düzeyde fayda sağlanacağından bahsedilirken, ayrıca elektronik ortamda üretilen ve işlenen belgelerin, zorunlu haller dışında KEP üzerinden gönderilmeleri gerektiği vurgulandı.

KEP kullanımının artmasıyla Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde devam eden Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi çıktısı alınan belgelerin sayıca azalması ile kamuda çevreci bir anlayışın da yaygınlaşmış olacağı bildirildi.