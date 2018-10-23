THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığından 'KEP' çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşların aralarında yürüttüğü yazışmaları elektronik ortamda yapmalarını teşvik etmek amacıyla gönderdiği "Kayıtlı Elektronik Posta" konulu yazıya uymalarını talep etti.

23 Ekim 2018 Salı 14:58
Cumhurbaşkanlığından 'KEP' çağrısı!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında yürüttükleri yazışmaları, elektronik ortamda yapmalarının teşvik edilmesi maksadıyla tüm kurumlara gönderilen "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımı" konulu yazıda, kurumlar arası yazışmaların elektronik olarak iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda, e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaş odaklı iş ve işlemlerde bürokrasinin hızlandırılması hedeflerini özellikle vurgulamasından sonra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının aralarında yürüttükleri yazışmaları, elektronik ortamda gerçekleştirmelerinin teşvik edilmesi maksadıyla tüm kurumlara "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımı" konulu bir yazı gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasını taşıyan yazıda, kurumlar arası yazışmaların elektronik olarak iletilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesi talep edildi.

KEP yaygınlaşacak

Bu uygulama ile zaman, maliyet ve verimlilik açısından yüksek düzeyde fayda sağlanacağından bahsedilirken, ayrıca elektronik ortamda üretilen ve işlenen belgelerin, zorunlu haller dışında KEP üzerinden gönderilmeleri gerektiği vurgulandı.

KEP kullanımının artmasıyla Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde devam eden Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi çıktısı alınan belgelerin sayıca azalması ile kamuda çevreci bir anlayışın da yaygınlaşmış olacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:58
  1. Cumhurbaşkanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    1. Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    2. Ajanslar duyuruyor! Ceset parçaları..
    3. Cemal Kaşıkçı analizi: Türkiye krizi..
    4. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalar..
    5. Elmayla zayıflayabilirsiniz
    6. Balgam sökmek için...
    7. DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi..
    8. Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?
    9. Soylu açıkladı: Uçak yapmaya bile..
    10. Cem Özer öldü mü?
    11. Ev döşeyecekseniz...
    12. Cem Özer yoğun bakımda!
    13. Rusya ABD'yi uyardı!
    14. Öğretmenlere yan alan yüksek lisans..
    15. Yakı otu nelere iyi geliyor?
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben el..
    17. Kral Selman'dan Kaşıkçı açıklaması!
    18. İstanbul Adliyesi'nde bıçaklı kavga!
    19. Firari savaş pilotu yakalandı! Kimlik..
    20. Kaşıkçı'nın dublörü olarak kullanıldı!..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?