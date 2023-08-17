Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bezı medya organlarında yer alan 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Rus askerinin müdahalesinin ardından Türkiye'nin Rusya'yı ikaz ettiği bildirildi. Ayrıca Türk bayraklı bir gemi olmadığı müdahalenin Türk karasularında değil, uluslararası sularda olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu müdahaleye ilişlkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

CHP lideri, ''Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?'' ifadelerini kullanmıştı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne olmuştu?

Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, Ukrayna'daki limana ilerleyen Şükrü Okan isimli kargo gemisine helikopterle baskın düzenlemişti.