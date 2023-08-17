  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gotion batarya ile 1000 km menzil ve 4 milyon km ömür

Türk gemisi harekete geçti! Avrupa ülkesinde panik başladı: Oraya gidebilirler

PKK’lı terörist itirafçı oldu! İHA ve SİHA'lar kabus gibi çöktü! Terör örgütü köşeye sıkıştı: Avrupa'ya yöneliyorlar

Kartoğlu: Riskli bina stokunu sıfıra indireceğiz

Yapıcıoğlu: 'Köpekperestleri de sevmiyoruz!'

Ankara’ya düşen ateş Türkiye'yi yaktı

Hükümet, memur ve memur emeklileri için ikinci zam teklifini duyurdu

Ne olduysa korona sonrası oldu! 50 kuruşa bile satılmayan ürüne talep patlaması

PKK yandaşlarından 'Demirtaş'a özgürlük' sloganlarıyla camiye çirkin saldırı!

WhatsApp bu özelliğine veda ediyor, tarih oluyor! Milyonlarca kişi şaşıp kalacak! İşte çok önemli o cevaplar
Gündem Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-17 21:18:00 -
Cumhurbaşkanlığı'ndan iddialara cevap: Rusya ikaz edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bezı medya organlarında yer alan 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Rus askerinin müdahalesinin ardından Türkiye'nin Rusya'yı ikaz ettiği bildirildi. Ayrıca Türk bayraklı bir gemi olmadığı müdahalenin Türk karasularında değil, uluslararası sularda olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu müdahaleye ilişlkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

CHP lideri, ''Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?'' ifadelerini kullanmıştı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne olmuştu?

Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, Ukrayna'daki limana ilerleyen Şükrü Okan isimli kargo gemisine helikopterle baskın düzenlemişti.

Rusya bombaladı, biri bebek 7 sivil öldü!
Rusya bombaladı, biri bebek 7 sivil öldü!

Dünya

Rusya bombaladı, biri bebek 7 sivil öldü!

Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!
Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!

Ekonomi

Rusya yaptırımların etkisinden kurtuluyor!

Dolar fırlayıp gidince Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber geldi
Dolar fırlayıp gidince Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber geldi

Ekonomi

Dolar fırlayıp gidince Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber geldi

İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik
İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik

Dünya

İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik

NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu
NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu

Dünya

NATO'nun planına Rusya'dan ilk tepki geldi... Ukrayna'nın yeni başkentini dünyaya duyurdu

Ukrayna'dan NATO'ya 'toprak' tepkisi: Rusya'ya ödül olacaktır!
Ukrayna'dan NATO'ya 'toprak' tepkisi: Rusya'ya ödül olacaktır!

Dünya

Ukrayna'dan NATO'ya 'toprak' tepkisi: Rusya'ya ödül olacaktır!

Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması: Biz hazırız
Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması: Biz hazırız

Gündem

Rusya'dan kritik 'Türkiye' açıklaması: Biz hazırız

Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Dünya

Rusya'nın Ukrayna planı ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne olduysa Türkiye’ye gelince oldu! Koca Almanya’yı rezil eden köpek
Avrupa

Ne olduysa Türkiye’ye gelince oldu! Koca Almanya’yı rezil eden köpek

Almanya’da 3 yaşındaki Rocky isimli köpeğinin hastalığına çare bulamayan gurbetçi, geldiği Diyarbakır Hayvan Hastanesi’nde köpeğinin kafa tr..
Korkunç iddialar: Türkiye'de kaçak kliniklerde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor!
Gündem

Korkunç iddialar: Türkiye'de kaçak kliniklerde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatları yapılıyor!

Türkiye'de merdiven altı kliniklerde cinsiyet değiştirme operasyonları yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Tıp Fakültesi De..
WhatsApp bu özelliğine veda ediyor, tarih oluyor! Milyonlarca kişi şaşıp kalacak! İşte çok önemli o cevaplar
Teknoloji

WhatsApp bu özelliğine veda ediyor, tarih oluyor! Milyonlarca kişi şaşıp kalacak! İşte çok önemli o cevaplar

2010 yılı itibari ile hayatımıza giren Watsapp uygulaması girdiği andan itibaren hayatımıza büyük kolaylıklar getirdi. Veda eden WhatsApp'ın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23