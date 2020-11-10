Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Azerbaycan mesajı:
"Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:
"Karabağ artık azaddır. Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır."