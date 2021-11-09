Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kime verilecek?
2021 Kültür ve Sanat Ödülleri kime verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin kimlere sunulacağını açıkladı. Peki, kültür ve sanat ödülleri kimlere verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 2021 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin kimlere verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kime verilecek?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde verdikleri kültür sanat ödüllerini de aynı yaklaşımla belirlediklerini kaydederek, bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni takdim edecekleri isimleri açıkladı.
Bilim Kültür: Teoman Duralı
Müzik: İdil Biret
Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya
Sinema: Cüneyt Arkın
Edebiyat: Gürbüz Azak
Kaligrafi: Ethem Çalışkan
Sahaflık: İbrahim Manav
Vefa Ödülü: Kemal Tahir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz" dedi.