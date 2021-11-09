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Kültür - Sanat Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kime verilecek?
Kültür - Sanat

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kime verilecek?

2021 Kültür ve Sanat Ödülleri kime verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin kimlere sunulacağını açıkladı. Peki, kültür ve sanat ödülleri kimlere verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:07:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kime verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından 2021 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin kimlere verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kime verilecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde verdikleri kültür sanat ödüllerini de aynı yaklaşımla belirlediklerini kaydederek, bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni takdim edecekleri isimleri açıkladı.

Bilim Kültür: Teoman Duralı

Müzik: İdil Biret

Görse Sanatlar: Alev Ebuziyya

Sinema: Cüneyt Arkın

Edebiyat: Gürbüz Azak

Kaligrafi: Ethem Çalışkan

Sahaflık: İbrahim Manav

Vefa Ödülü: Kemal Tahir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli kültür sanat insanlarımızı şahsım, milletim adına tebrik ediyoruz" dedi.

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