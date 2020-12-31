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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:17:28 -
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk ibadet", yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriye'de 'savaş oyunu' oynayan Selva" isimli fotoğraflarını tercih eden Koç, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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