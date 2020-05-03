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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:44:28 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Oktay, İstanbul'da 52 yaşında yaşamını yitiren Döngeloğlu için Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Döngeloğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Oktay, "Hocamıza ve koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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