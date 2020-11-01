Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama: (1)

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Fuat Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depremin gerçekleştiği andan itibaren çalışmaların, İzmir Valiliği ve AFAD'ın koordinasyonunda 26 farklı grupta sürdüğünü belirtti.

Hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi veren Oktay, "Şu ana kadar ne yazık ki dün en son açıkladığımız 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, kimliğini tespit edebildiğimiz 2 vatandaşımızı daha kaybetmiş durumdayız. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Toplam 51 olmuş durumda. İnşallah sağ ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz."

Fuat Oktay, depremde yaralanan 58 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu da dile getirdi.

Artçı depremlerin devam ettiğini kaydeden Oktay, "Bu çekinmemiz, korkmamız gereken bir şey değil. Tam tersi, artçı depremler ne kadar yoğun ilk sıralarda devam ederse, o kadar hızlı bir şekilde normale döneceğimizin bir işaretidir bu." ifadelerini kullandı.

- Hasar tespit çalışmaları

Hasar tespit çalışmalarına değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Toplam 1238 binada çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda toplam 23 bin 807 bağımsız bölümümüz, dairemiz var. Bunlardan 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda bu sayı 365'tir. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız,1 orta hasarlı binamız, 111 az hasarlı binamız ve 251 hasarsız binamız var. Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız. Seferihisar'da hamdolsun herhangi ne yıkık ne ağır ne de orta hasarlı binamız yok. Toplamda şu ana kadar tespit edilen rakamları sizlerle paylaşıyorum. 6 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 371 de az hasarlı binamız var. 837 de toplamda hasarsız bina tespit edilmiş."

Oktay, yoğun şekilde devam eden hasar tespit çalışmalarını 10 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirterek, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz, hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." dedi.

- "Arama kurtarma ekibimiz, yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar"

Şu ana kadar arama kurtarma faaliyetleri yapılan 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığını belirten Oktay, şöyle konuştu:

"8 binada da çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştik. Bunlar; Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı burada iki binamız var, Rıza Bey, Apartmanı, Yılmaz Erdek Apartmanı, Barış Sitesi orada da 2 binamız var. Bu 6 alanda, 8 binamızda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekiplerimiz, son derece profesyonel şekilde belki dünyanın en profesyonel ekipleri ama profesyonelliğin ötesinde yüreklerini bu işe koyarak çalışıyorlar. Şu anda da toplamda 2 bin 76 arama kurtarma personelimiz 8 binada çalışmalarını sürdürüyor."

Oktay, Seferihisar'da oluşan kısmi tsunami nedeniyle 19 teknenin battığını, 23 tekne ve 1 kara aracının da ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

(Sürecek)







