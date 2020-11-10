  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dağlık Karabağ mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dağlık Karabağ mesajı:

"Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:44:57 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dağlık Karabağ mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin "Artık Karabağ Azerbaycan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Azerbaycan'dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu!
Dünya

Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu! "Müslüman olduğum için hedef alındım!"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslüman olduğu için kendisini hedef aldığını söyledi. ..
Firari isim, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! Tek bir şartla
Gündem

Firari isim, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! Tek bir şartla

Firari hortumcu Cem Uzan, TV5'te katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Uzan, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Kanuni sorunlar çöz..
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay