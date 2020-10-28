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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:52:24 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."

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