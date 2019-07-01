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Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: "Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kuruldu, sağlık durumları iyi”

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay,” Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kurulmuş, sağlık durumlarının iyi olduğu teyit edilmiştir” dedi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56
Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: "Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kuruldu, sağlık durumları iyi”

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay,” Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kurulmuş, sağlık durumlarının iyi olduğu teyit edilmiştir” dedi.


Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay’ın Libya’da alıkonulan Türk vatandaşlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.


Cumhurbaşkanı Vekili Oktay yaptığı açıklamada, “Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığımız, Libya Büyükelçiliğimiz ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.


Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kurulmuş, sağlık durumlarının iyi olduğu teyit edilmiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir.


Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar “meşru hedef” haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.


Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:56
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