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Aktüel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık."
Aktüel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık."

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:05:08 -
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık."
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