  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İsrail açıklaması: Desteğimiz sarsılmaz

Siyonist rejimden savaş önlemi! Bu gece zorlu geçecek

Kadir Mısıroğlu'nun o sözleri gündem oldu: İran'da güneş doğsa şemsiyenin altına saklanın

İran saldırıyı resmen duyurdu! "Siyonist rejim düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef alındı"

Ali Hamaney'in askeri danışmanından İsrail yorumu: Savaşın kendisinden daha etkili

İran'ın İsrail'e ateşlediği İHA'lar ile ilgili beklenmedik detay! Şu an nerede oldukları ortaya çıktı

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

YSK: Seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik başvuruları reddetti! Ardından açıklamalarda bulundu
Gündem Cumhurbaşkanı Petro'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Petro'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 04:25:00 -
Cumhurbaşkanı Petro'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasının ardından 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Petro, "Tahmin ediliyordu, şu anda insanlık hızlı şekilde iklimi karbondan arındırma hedefine doğru gitmesi gerekirken, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz. ABD'nin pratik olarak soykırıma destek vermesi dünyayı ateşledi." ifadelerini kullandı.

Petro, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen toplanması ve derhal barışı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes savaşların nasıl başladığını biliyor fakat kimse nasıl biteceğini bilmiyor. Keşke İsrail halkı, ataları gibi idarecilerinin çılgınlığını durdurabilecek kadar yüce olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23