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Gündem Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Van'da bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi, Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki bazı alanlar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:27:00 -
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Van'ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çelebibağ Flamingo Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirilerek bazı alanlar TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Bu kapsamda TPAO tarafından Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair 5 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararda yer alan Ege Denizi'ndeki dalışa yasak sahalara ilişkin koordinat listesinde bulunan E17 numaralı sahaya ait koordinatlar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince değiştirildi.

Ardahan-Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarının da Kara Avcılığı Kanunu gereğince değiştirilmesine karar verildi.

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