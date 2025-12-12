  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen rektör atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Aralarında Ege Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin de bulunduğu 9 üniversiteye yeni rektör atandı.

Yükseköğretim kurumlarına yapılan atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla birlikte rektör ataması yapılan 9 üniversite ve atanan isimler şunlar oldu:

  • Altınbaş Üniversitesi: Prof. Dr. Cemal İbiş

  • Antalya Belek Üniversitesi: Prof. Dr. Abdullah Kuzu

  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Prof. Dr. Faruk Yiğit

  • Ege Üniversitesi: Prof. Dr. Musa Alıcı

  • İzmir Bakırçay Üniversitesi: Prof. Dr. Rasim Akpınar

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu

  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Uslu

  • Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Görmez

  • Uşak Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Demir

