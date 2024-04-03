Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Emniyet mensuplarıyla düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizi cenneti ile müşerref eğlesin. Dün Beşiktaş'ta bir yangın faciası yaşadık. Maalesef 29 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Yangında vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Facia ile ilgili adli tahkikat hemen başlatılmış, 9 kişi gözaltına alınmıştır. Belediye dahil kimin kusuru var ise hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

31 Mart'ta bir seçimi daha başarı ile tamamladık. Münferit olay dışında demokrasimize gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Bazı illerimizde bölücü örgüt provokasyonlarını sizin sayenizde boşa çıkardık. Bu seçimler milli iradenin gücünün yanı sıra, gündeme getirilen kimi ithamların da asılsız olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar istedikleri gibi çıkmadığında bazı ithamlarda bulunanların bir daha buna kalkışmayacağını umuyorum. Şu gerçeği herkesin kabullenmesi önem taşıyor. Türkiye hangi kökene, meşrebe, partiye mensup olursa olsun 85 milyonun ortak vatanı, yuvasıdır. Demorasimiz ise ağır bedeller ödenmiş muazzam bir binadır. Siyasi partiler ve görüşler üstü bir mesele olarak görmemiz gerekiyor.

Türkiye'nin ve demokrasinin bugün ulaştığı yüksek seviyelerde sizin mücadelenizin çok büyük katkıları var. Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır. Hükümet olarak teröre karşı çok etkili bir mücadele yürüttük, yürütüyoruz. Kesintisiz süren operasyonlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü bitme noktasına getirdik. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.

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Geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin siyasetini, diplomasisini terör örgütleri vasıtasıyla dizayn etmeye çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Özellikle dün akşamdan itibaren bazı illerimizde sokaklarımızı karıştırma, milletimizin malına saldırma hadiseleri yaşandı. Birileri yine sokakları provoke etmeye çalıştı. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı bir hak arama yolu olarak görürse, yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir çadır devleti değildir, olmayacaktır. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz. Ama Kandil'deki terör baronlarının baskı ile vatandaşımıza musallat olmasına, artık geçmişte kalan acıları insanımıza tekrar yaşatmalarına izin vermeyiz veremeyiz. Tüm siyasi aktörlerden hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini bekliyoruz.

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız

Son 21 yıldır olduğu gibi hak ve özgürlükler anlamında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ekonomik kalkınma planımızı uygulamakta kararlıyız. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşüşe geçtiğine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Kalıcı refah artışı sağlanacaktır. Siz emniyet birimlerinde görev yapan kardeşlerimiz de bunun olumlu yansımalarını hissedeceksiniz.

Dağdaki eşkiyaya nasıl müsade etmiyorsak, kendini devletten üstün gören şehir eşkiyalarına da nefes aldırmayacağız. Gençlerimizi hedef alan zehir tacirleri karşısında bizi bulacak.