Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Işıklar ' açıklaması

AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru üzerine AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına değindi. Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi" diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bireysel bir tweet olarak görmek doğru olmaz. Talihsiz bir paylaşım keşke yapmasaydı. Ona düşmez. AYM üyesinin böyle bir açıklama yapması adeta siyasete soyunmasıdır. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin. Özür yeterli mi? Başkan ve heyeti değerlendirsin.