  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Işıklar ' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Işıklar ' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin, "Talihsiz bir paylaşımdı, keşke yapmasaydı, ona düşmezdi. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin. Özür yeterli mi? Başkan ve heyeti değerlendirsin. " dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Işıklar ' açıklaması

AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru üzerine AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına değindi. Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi" diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bireysel bir tweet olarak görmek doğru olmaz. Talihsiz bir paylaşım keşke yapmasaydı. Ona düşmez. AYM üyesinin böyle bir açıklama yapması adeta siyasete soyunmasıdır. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin. Özür yeterli mi? Başkan ve heyeti değerlendirsin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay