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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: Kanını yerde bırakmadık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: Kanını yerde bırakmadık

Yeniakit Publisher
2023-08-11 13:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: Kanını yerde bırakmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in şehadetlerinin 6 yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, ölümünün üzerinden geçen 6 yıla rağmen unutulmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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