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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:17:46 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif'le ilgili paylaşım

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'le ilgili paylaşım yaptı.

Erdoğan, resmi Twitter hesabından Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastane odasından el salladığı görüntülerini paylaştığı mesajında, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerine yer verdi.

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