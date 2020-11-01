Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için taziye mesajı
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."