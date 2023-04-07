Cumhurbaşkanı Erdoğan'da müjde: 42 bin 500 sağlık çalışanı alıyoruz
Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık çalışanı alıyoruz. 9059 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Erdoğan sağlıkçılarla bir müjdeyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık çalışanı alıyoruz. 9059 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız" dedi.
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