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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Senagal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şehit Hayrettin Eren için taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 19:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Senegal'deki görevi esnasında kalp krizi sonucu şehit olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Sall, Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren'in Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Şehit Hayrettin Eren'e Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyen Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye'ye de Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulunması talimatı verdiğini belirtti.

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