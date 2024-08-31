Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren herkese gerizekalı diyen provokatör beklenen yerde
İzmir'de sokak röportajında millete ve devlet büyüklerine ettiği hakaretler sebebiyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildikten sonra CHP'nin onur konuğu olarak boy gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren herkese "gerizekalı" diyerek tepki çeken provokatör Dilruba Y., CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından onur konuğu olarak ağırlandı.
Bu durum, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle siyasi çevrelerde tepki çeken bu davet, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Dilruba Y.'nin hakaret içerikli ifadelerine rağmen bu şekilde ağırlanması, birçok kişi tarafından eleştirildi.
Siyaset
Özgür Özel vekil yapar artık: Kemalistlerin kanaat önderi Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi