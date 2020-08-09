  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 19:17:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nin ardından tesisleri gezdi.

Erdoğan daha sonra tören alanına tekrar dönerek, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, birer dakika söz alan üyeler, yerli ve milli ilaç üretimine yönelik gelişmeleri anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın Ankara'da gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme getirilmesi talimatını verdi.

Toplantıda, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonluğunda, Kovid-19 Türkiye Platformu altında tedavi odaklı 10 ilaç geliştirme projesi ve bağışıklık kazanılmasına yönelik 8 aşı geliştirme projesi olmak üzere 18 proje yürütüldüğü belirtildi.

Platformda 3 ilaç moleküler modelleme, 2 yerli sentetik ilaç, sentez ve üretimi, 2 konvalesan plazma, 3 rekombinat nötralizan antikor ve 8 farklı aşı adayı bulunduğu kaydedilen toplantıda, platformda 167 STAR Bursiyeri dahil olmak üzere 436 araştırmacının çalıştığı vurgulandı.

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. ülke olarak yer aldığı da ifade edildi.

Bu platform salgın Türkiye sınırlarına girmeden önce, ocak ayı sonunda ilk toplantısını yapmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra helikopterle Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri Açılış Töreni'ne geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak
Dünya

Rus Mikhail Delyagin'den olay açıklama: Asıl bomba Eylül'de patlayacak

Dünyaca ünlü ekonomist Mikhail Delyagin, ABD ve Rusya'da büyük krizin yaşanacağını söyledi.
Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı
Gündem

Arap dünyası bu sözleri konuşuyor! Lübnan ismin Türkiye isyanı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye, bölgeye yardım uçağı gönderdi. Dün de bir heyetin gittiği Lübnan'da ..
Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kardeş ülke Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı