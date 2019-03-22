Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekvandocuları kabul etti



İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve Olimpik Milli Takımı kabul etti. AK Parti'nin Konya mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından önümüzdeki turnuva ve şampiyonalara hazırlanan olimpik milli takım ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi alırken, son dönemde elde edilen başarılar nedeniyle federasyonu kutlayarak bundan sonraki organizasyonlarda başarı diledi. Antrenörlük kariyerine başlayan Servet Tazegül'e de yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Tazegül'ün başarılı olacağına inandığını söyledi. Başkan Şahin de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için tekvandocular adına teşekkür etti.

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