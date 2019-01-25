Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi size bir müjde veriyorum...
Erzurum'da aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumlulara 1200 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi.25 Ocak 2019 Cuma 15:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da aday tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz.'' dedi.
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