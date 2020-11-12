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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:58:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Savunma sanayisinde) Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur."
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