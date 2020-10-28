  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:37:18 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili'nin mübarek olmasını diledi.

Erdoğan, Twitter'dan, Şair Ali Ulvi Kurucu'nun, "Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim/Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim./Doğ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,/Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim..." dizeleri ve "Leyle-i Mevlid'imiz mübarek olsun" mesajı ile geçmişteki bir programında aynı dizeleri söylerken kaydedilen görüntüyü paylaştı.

Görüntünün sonunda Erdoğan'ın "Tüm İslam aleminin ve milletimizin Leyle-i Mevlidi mübarek olsun" mesajına yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay