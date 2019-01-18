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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda yaşadığı diyalogla gündem olan Mehruze teyze ile telefonda görüştü.

18 Ocak 2019 Cuma 10:17

Sultanbeyli’de yaşayan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na söylediği sözlerle bir anda gündem oldu. Yaşanan diyaloğun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehruze teyzeyi telefonla arayarak sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini duyan Mehruze teyzenin mutluluğu gözlerine yansıdı. Neşeli bir ortamda geçen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehruze teyzeyi ziyaret edeceğini söyledi. 

"Bu heralde okumamış bakkaldan almış''

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sen dün Türkiye’yi ağlattın’ sözüne cevap veren Mehruze teyze, “Sen bizim dünyamızsın, ben senin peşinden ölene kadar hiç ayrılmam. Ben seni bir kardeşim gibi seviyorum. Allah senden razı olsun. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben sizin hayranınızım. Ben ne bileyim ki onlar CHP’li, onları görüyoruz. Kalkıyor, yatıyor seninle uğraşıyor. Sanki 10 yaşındaki çocuk gibi bu nasıl bir gelişme, bu nasıl okumuş. Bu herhalde okumamış, bakkaldan almış” dedi.

 'CHP döneminde hastaneler pislikte'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bu memlekette bugüne kadar dikili bir ağaçları yok ki’ demesi üzerine Mehruze teyze, “Ben 17 yaşında Fikirtepe’ye o zamandan bu yana CHP’nin ne olduğunu bilirim. Yağ kuyruklarında, tüp kuyruklarında battaniyeyle yattık. Hastaneler pislikti, o Fikirtepe pislikti, Haliç’ten geçemiyorduk. Bunu görmeyen kördür, sağırdır. Senin adına kurban olayım. Sen televizyonlara yakışıyorsun. Sen dünyayı ağlattın, sadece bizi değil. Sizin sayenizde gavurlar el pençe duruyorlar Osmanlı geldi diyorlar” diye konuştu.

"Sen Türkiye'yi cennet ettin''

Mehruze teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Topal Dursun’un oğlu Binali Yıldırım’ın köyündenim' dediği sırada neşeli dakikalar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "İstanbul’a geldiğimde seni ziyaret edeceğim" dediği zaman mutlu olan Mehruze teyze, “İnşallah gel misafir edeceğim. Bana şu sesini duymam yetti. Allah başımızdan eksik etmesin. Türkiye’yi cennet ettin, bunu görmeyen kör sağırdır. Rabbim Kur’an’dan ayırmasın. Gelin evimde sizi görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:17
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