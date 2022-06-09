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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 16:17:00 - 2022-06-09 16:35:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İzmir milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. Bu şehir kendisini temsil edenler tarafından maalesef talihsizlikler yaşıyor. İzmir'den Meclis'e gönderdikleri bu zat İzmir'in yolunu bile bilmiyor. İzmir'in derdi ile dertlenmek yerine sürekli iftiralar üretiyor. Aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar uyduruyor. Böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyor uygun yerlere Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz.

Meramını millete anlatmak varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerde arıyor.

Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Artık kaçak güreşmeyi bırak Bay Kemal. İpe un sermekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak gezmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum seçim Haziran 2023'te olacak. Kaçacak yerin yok. Cumhur İttifakı'nın adayını soruyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır.

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