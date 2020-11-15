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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 14:16:08 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi

LEFKOŞA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Ada'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Teberrüken Uluçay, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında KKTC Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de eşlik edecek.

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