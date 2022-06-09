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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Her mağdurun yanında olduğumuz gibi...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Her mağdurun yanında olduğumuz gibi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasından dolayı aday olamayacağına yönelik aba altından sopa gösterilmesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mezhebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriyorlarsa her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında oluruz Bay Kemal" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 17:10:00 - 2022-06-09 17:14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı: Her mağdurun yanında olduğumuz gibi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Mezhebinden dolayı aday olmaması için aba altından sopa gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

"Diyet borcundan dolayı birileri seni tehdit ediyorsa bu ülkenin polisi, hakimi gereğini yapacaktır. Mezhebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriyorlarsa her mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında oluruz Bay Kemal. AK Parti hükümeti herkesin eşit vatandaşlığını garanti etmiş bir hükümettir. AK Parti senin de yanında dimdik durur."

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