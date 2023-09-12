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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:53:00 - 2023-09-12 15:56:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı

Erdoğan'ın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı.

 

 

Ordu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki gösterdiği kıyı şeridindeki binaların yıkılması sonrası açılan alan, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje ile halkın kullanıma sunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce 2018'de ihale yolu ile satışa çıkarılan Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'ndeki otel arsası, bir konsorsiyum şirketine verildi. 2018'de 17'şer katlı, 280 daireli 3 binanın yapımına başlandı. 2019'daki yerel seçimlerden sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hilmi Güler, binaların kentin siluetini bozduğunu ve hukuksuz yapıldığını belirterek, konuyu belediye meclisine taşıdı.

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

Burada alınan karar doğrultusunda; binalar mühürlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki gösterdiği binalar için Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Belediye, yapılan inşaatın kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binaların yıkılmasını talep etti. Mahkeme sonunda, inşaat için yıkım kararı verildi.

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

BELEDİYE PROJE HAZIRLADI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karar sonrası 2020'de çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, alanın halka açılması için 'Çamlık Köşk Sosyal Tesisleri' projesini hazırladı. Bu kapsamda 14 bin metrekare alan üzerinde uygulanan proje ile yürüyüş yolu, çocuk parkı, oturma grupları, seyir terası, çay bahçesi, otopark, sergi salonu, eğitim ve toplantı odaları inşa edildi. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Bölge sakinlerini yeniden deniz ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, alan için açılış töreni düzenledi. Törene; Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı 

'ORDU'YA YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRDIK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu'nun yeni bir sosyal yaşam alanına kavuştuğunu belirterek, "O binaların, kıyı kenar çizgisini aştığı için alınan mahkeme kararı ile yıkımını gerçekleştirdik. Daha sonra bu alanı tekrar halkın kullanımına açtık. Şu an açılışını yaptığımız bu alanın altında 20 bin metrekare kapalı alan var. Bu alanın da farklı çalışmalarla değerlendireceğiz. Bu alanda kumsalında denize giren, gölgesinde, çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. 24 saat canlı olan bu alanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. 

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

'İNŞALLAH HAYIRLI VE BEREKETLİ OLUR'

Vali Muammer Erol ise "Göreve başladığım günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel işlere şahitlik ediyorum. Bugün yine bu güzel çalışmalardan bir tanesine şahitlik ettik. İnşallah bu çalışma hayırlı ve bereketli olur. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, olmak üzere herkesi kutluyorum" dedi. 

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Konuşmaların ardından protokol tarafından projenin açılış kurdelesi kesildi.

 

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

Erdoğanın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı

 

 

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