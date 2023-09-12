Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı

BİNALAR MÜHÜRLENDİ

Burada alınan karar doğrultusunda; binalar mühürlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki gösterdiği binalar için Büyükşehir Belediyesi, Ordu İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Belediye, yapılan inşaatın kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, binaların yıkılmasını talep etti. Mahkeme sonunda, inşaat için yıkım kararı verildi.

BELEDİYE PROJE HAZIRLADI

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Karar sonrası 2020'de çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, alanın halka açılması için 'Çamlık Köşk Sosyal Tesisleri' projesini hazırladı. Bu kapsamda 14 bin metrekare alan üzerinde uygulanan proje ile yürüyüş yolu, çocuk parkı, oturma grupları, seyir terası, çay bahçesi, otopark, sergi salonu, eğitim ve toplantı odaları inşa edildi. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Bölge sakinlerini yeniden deniz ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, alan için açılış töreni düzenledi. Törene; Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

'ORDU'YA YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRDIK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu'nun yeni bir sosyal yaşam alanına kavuştuğunu belirterek, "O binaların, kıyı kenar çizgisini aştığı için alınan mahkeme kararı ile yıkımını gerçekleştirdik. Daha sonra bu alanı tekrar halkın kullanımına açtık. Şu an açılışını yaptığımız bu alanın altında 20 bin metrekare kapalı alan var. Bu alanın da farklı çalışmalarla değerlendireceğiz. Bu alanda kumsalında denize giren, gölgesinde, çay bahçesinde dinlenen, park alanını ailece kullanan vatandaşlar, deniz ve doğanın tadını çıkarıyor. 24 saat canlı olan bu alanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'İNŞALLAH HAYIRLI VE BEREKETLİ OLUR'

Vali Muammer Erol ise "Göreve başladığım günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel işlere şahitlik ediyorum. Bugün yine bu güzel çalışmalardan bir tanesine şahitlik ettik. İnşallah bu çalışma hayırlı ve bereketli olur. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, olmak üzere herkesi kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından projenin açılış kurdelesi kesildi.



















