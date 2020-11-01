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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:19:30 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajı ileten ülkelere teşekkür etti.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından ülkelerin bayraklarıyla paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

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