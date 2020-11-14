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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonla görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonla görüştü

Görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:31:55 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonla görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.

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