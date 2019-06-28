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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Japonya’da düzenlene G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde düzenlenen kültürel programa katıldı

Japonya’da düzenlene G20 Zirvesi’ne katılmak üzere Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı.



Japonya’da düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılmak amacı Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dünya liderleri ile birlikte zirve kapsamında düzenlenen Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı. Program sonrasında ise liderler hep birlikte fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:24
  1. doğa
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