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Eğitim Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı!
Eğitim

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 21:08:00 - 2021-08-03 21:10:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: YKS tercih süresi uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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