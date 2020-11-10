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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:00:46 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?"
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