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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'den ayrıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 20:16:00 - 2023-12-01 20:41:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından, özel uçak "TRK" ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı.

Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Dubai'den ayrıldı.

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