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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:20:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere başkent Bakü'ye gelen Erdoğan, havalimanından akşam yemeğine geçti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da katıldı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akşam yemeğinin ardından konaklayacakları otele geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı otele gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.



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