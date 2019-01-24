Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak saat 01.05'te Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile diğer ilgililer tarafından karşılandı

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