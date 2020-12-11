Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırının masum olmadığını belirterek, "Savunma sanayi projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Salgın günlerini geride bıraktıktan sonra tekrar yüz yüze bir araya gelerek hasret gidereceklerini aktaran Erdoğan, salgın tedbirleri kapsamında il kongrelerine bir kez daha ara vermek mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.

Erdoğan, şu ana kadar 19 il kongresini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, geriye 62 il kongresinin kaldığını, şartların el verdiği ilk fırsatta hızlı bir takvimle il kongrelerini tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Böylece büyük kongre takvimlerini önceden belirledikleri şekilde yürütme imkanına kavuşacaklarını anlatan Erdoğan, ilk teşkilatlarıyla ilgili yürüttükleri değerlendirmeleri kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam edecek isimleri veya yeni görev verilecekleri titiz bir çalışmayla tespit ettiklerini belirterek, "Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etmenin gayreti içindeyiz. Hem 20 yıllık geçmişimize sahip çıkacak hem geleceğe yönelik hedeflerimizi kucaklayacak bu teşkilat yapısı sadece AK Parti'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de umutlarının taşıyıcısı olacaktır." diye konuştu.

Milletin partisi olan AK Parti'nin, milletin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkarmak için hep birlikte gerekirse fedakarlık yaparak çok çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için il başkanlarına, il teşkilatlarının her kademesindeki mensuplarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına çok büyük görevler düştüğünü söyledi.

- "Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına geçirecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık üç hafta sonra yeni bir yıla girileceğini hatırlatarak, "Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına geçirecektir. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde benzeri görülmemiş hadiseleri hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığının, 2021'i nasıl karşıladığının sadece rakamlara bakılarak anlaşılamayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin ve milletin, bölgesinde ve dünyada nerede durduğunu ve nereye gittiğini görmek için önümüzdeki fotoğrafa ferasetli ve vizyoner bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Bunun için tarih bilmeye ihtiyaç vardır. Bunun için medeniyet şuuruna ihtiyaç vardır. Bunun için bayrağı ve ezanıyla sembolleşen vatanımıza aşkla bağlı olmaya ihtiyaç vardır. Bunun için 83 milyonun tamamını kökeniyle, inancıyla, kültürüyle, değerleriyle kalpten sevmeye ihtiyaç vardır."

- "Ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırı masum değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için bedenin ve ruhun her zerresinde ülkeye olan sadakati, muhabbeti, adanmışlığı hissetmeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için ister siyasetçi ister çoban olsun, ister iş adamı ister çiftçi olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın, işini en iyi ve en onurlu şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Şayet bir insan tüm bu değerlerden nasiplenmemişse işte o zaman yönünü şaşıran bir ok gibi dönüp kendi ülkesini, kendi halkını vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin en başında da CHP yönetimi geliyor. Başındaki zatın ve CHP yönetiminin bir süredir tüm mesailerini harcadıkları, canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Diğer her şeyi bir kenara bırakıyorum, sadece ülkemizin güvenliğinin bel kemiğini oluşturan savunma sanayisindeki tavırlarına dikkat edin.

Ne yapıyorlar? Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımıza saldırıyorlar. Tank projemize saldırıyorlar. Helikopter projemize saldırıyorlar. Radar, füze, uydu, optik projelerimize saldırıyorlar. Motor projemize saldırıyorlar. Gemi projemize saldırıyorlar. Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Yerli ve milli tüm savunma sanayi projelerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar. Milletimizden şu gerçeği asla aklından çıkarmamasını istiyorum. Ülkemizin savunma sanayisine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Savunma sanayi projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Daha açık konuşmam gerekirse bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti adeta saplantı haline getiren kimi devletler hesabına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir."

(Sürecek)