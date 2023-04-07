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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın felaketiyle mücadelede başarılı bir imtihan vermektedir
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın felaketiyle mücadelede başarılı bir imtihan vermektedir

Yeniakit Publisher
2023-04-07 20:01:00 - 2023-04-07 20:54:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asrın felaketiyle mücadelede başarılı bir imtihan vermektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da sağlıkçılarla düzenlenen iftar programında açıklama yapıyor. Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sağlıkçılar ile buluştuğu iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sizlerin şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınında biz de olumsuz etkilendik.

Yurt içi ve yurt dışında görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza selam gönderiyorum.

"SALGIN DÖNEMİNDE HİÇBİR VATANDAŞIMIZI ÇARESİZ BIRAKMADIK"
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Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımından bizden çok daha zengin ülkelerde gözlenen vahim durum ülkemizde yaşanmadı. En büyük sağlık krizi denen bu salgını takdire şayan bir organizasyonla atlattık.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir.

Şehir hastanelerimizin faydalarını deprem sürecinde bir kez daha gördük.

(Şehir hastaneleri) Kimi çevrelerin mesnetsiz saldırılarına rağmen bu devasa sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.

Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan vatandaşlarımız için de kritik bir rol oynadılar.

50 binin üzerindeki kaybımızın içinde 505 sağlık personelimiz var.

Salgında nasıl rekor sürelerde hastanelerimizi devreye aldıysak şimdi de söz verdiğimiz tüm projeleri tam zamanında bitirip hizmete açacağız.

28 NİSAN'DA YENİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açacağız.

Yeni katılımlarla sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz.

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