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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı Beştepe'de kabul etti

Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı Beştepe'de kabul etti.

18 Ocak 2019 Cuma 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı Beştepe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden..."

Graham Türkiye'ye gelmeden önce, "Umuyorum ki Suriye'deki faaliyetlerimizin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmadığı konusunda Türkiye'nin kendini güvende hissettiğinden emin olduğumuz bir yol buluruz." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye konusu ele alındı

Kabulde, Suriye bağlamındaki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Lindsey Graham ile gerçekleştirilen görüşmede ağırlıklı olarak ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ele alındığı belirtildi.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

YPG-PKK ilişkisine dikkat çeken senatör

ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda 2015 ve 2017 yılları arasında defalarca PKK'nın Komünist-Marksist ideolojiye sahip bir terör örgütü olduğunu dile getiren Graham, YPG'nin PKK ile olan yakın ilişkisine dikkat çekmesiyle tanınmıştı.

Erdoğan, Bolton'ı kabul etmemişti

Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütünden kaynaklanan güvenlik endişesini anladığını dile getirerek "Türkiye'nin güvenlik endişeleri konusunda hassasım" diyen Cumhuriyetçi Senatör Graham'ı Beştepe'de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı Ankara ziyareti öncesi "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" açıklamasında bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ı kabul etmemişti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:07
  1. Ankara
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Hakan Fidan
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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