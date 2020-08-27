  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu paylaştı! Karadeniz’deki doğal gaz böyle yandı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu paylaştı! Karadeniz’deki doğal gaz böyle yandı

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu Karadeniz’de bulunan doğal gazın laboratuvardaki görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:42:00 -
Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu paylaştı! Karadeniz’deki doğal gaz böyle yandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enerjideki dışa bağımlılığı bitirmek için büyük önem verdiği doğal gaz ve petrol arama çalışmaları neticesinde Türkiye, tarihinin en büyük rezervini buldu. Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda 320 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Türkiye’ye yaklaşık 7 yıl yetecek olan rezerv, diğer kaynaklar bulunana kadar dışa bağımlılığı büyük oranda bitirecek. Aynı zamanda ikinci müjdenin de çok yakında olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıklandı.

Yunanistan gibi Türkiye düşmanlarının, Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetlere karşı çıkmasına alışmılken, yurt içindeki memleket muhaliflerinin de çalışmalara taş koymak için elinden yapması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle CHP’nin sözcüsü gibi köşe karalayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil gibi Kemalistler, Türkiye’nin gaz bulmadığını ve bunun sadece bir seçim çalışması olduğunu iddia ederek büyük bir rezilliğe imza attı.

Cevap Taranoğlu’ndan geldi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Karadeniz’de bulunan doğal gazın denek tüplerinin laboratuvar görüntülerini paylaşarak, gazın bulunmadığı yalanını ortaya atan memleket muhaliflerine cevap verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye bomba teklif

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter üretimi için iş birliğine açık olduklarını söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı